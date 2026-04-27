ИИ расширил зону контроля очередей на остановках Подмосковья

Искусственный интеллект контролирует очереди на 662 автобусных остановках в Подмосковье. С его помощью специалисты могут отследить самые сложные места, чтобы вывести на маршруты дополнительный транспорт.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, ИИ помогает оптимизировать пассажиропоток. Он считает людей на остановках и передает данные в ЦУР, где на их основе делают тепловую карту.

«На старте проекта ИИ работал на 116 остановках и помог выявить более 48 тыс. очередей. Сегодня зона ИИ-контроля расширилась почти в шесть раз – до 662 остановок», – отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

ИИ работает через камеры системы «Безопасный регион» . Если очередь сохраняется долгое время, то система автоматически передает данные в ЦУР. После этого на специальной карте отображается фактическое движение транспорта, задержки и возможные нарушения.