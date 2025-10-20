ИИ проверил более 3 млн документов на регпортале Подмосковья с июня

Искусственный интеллект умеет распознавать файлы, прикрепленные к заявлениям на портале госуслуг Московской области. С июня система проверила более трех миллионов документов. Через нейросеть прошли свыше 920 тысяч онлайн-заявлений, сообщили в подмосковном Мингосуправления.

Сейчас для распознавания доступны около 320 видов документов, среди них и иностранные. Интеллект помогает определять их корректность: верные отмечает зеленой галочкой. Сейчас технология работает уже в 180 цифровых услугах.

Благодаря ее внедрению удалось сократить время на регистрацию заявлений — с пяти до трех дней. Уменьшился и период для вынесения решения — с семи до пяти дней.

В ведомстве отметили, что разработка и внедрение ИИ-решения проходили по нацпроекту «Экономика данных».