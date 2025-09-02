ИИ проверил более 3 млн документов на «Госуслугах» в Подмосковье с июня

Искусственный интеллект научили распознавать документы на «Госуслугах». С июня он проверил более трех миллионов файлов, прикрепленных к заявлениям.

Как рассказали в областном Мингосуправления, искусственный интеллект обработал более 250 тысяч онлайн-заявлений и проверил более трех миллионов документов с июня.

«Подмосковье активно внедряет цифровые технологии в сферу госуслуг. Благодаря искусственному интеллекту жители получают услуги быстрее и с меньшим количеством ошибок. Такой подход делает систему более удобной для жителей и снижает административную нагрузку на специалистов», — отметила вице-губернатор Людмила Болатаева.

При заполнении онлайн-заявки пользователь прикрепляет сканы документов, после чего ИИ распознает и анализирует их, указывая ошибки.

«На старте проекта искусственный интеллект был внедрен в 70 услуг, а сейчас их количество уже достигло 119. При этом количество документов, которые проверяет ИИ, также значительно увеличилось. Если в июне он был обучен распознавать 250 документов, то сейчас их число приближается к 300», — отметила глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

Ранее документы проверяли вручную в профильном ведомстве. Из-за этого сроки предоставления услуг были больше.