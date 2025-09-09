ИИ проверил более 13 тысяч фотографий из школьных столовых Подмосковья за неделю

Качество питания в подмосковных школах проверяют при помощи искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует снимки с подносами и сверяет блюда с утвержденным меню. За неделю ИИ проверил свыше 13 тысяч фотографий.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, за первую учебную неделю сентября нейросеть проверила более 6,5 тысячи снимков с завтраками, 5,9 тысячи — с обедами и свыше 500 фото полдников.

ИИ может определять блюда с точностью до 95%. О выявленных ошибках сообщают ответственному сотруднику. За неделю подтвердили 619 нарушений, которые устранили в кратчайшие сроки.

Изучить ИИ-практики Подмосковья можно по ссылке.