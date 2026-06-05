ИИ-проекты и цифровизация. Воробьев назвал факторы лидерства Подмосковья в рейтинге инвестпривлекательности

Первое место в рейтинге заняли Москва и Республика Татарстан. Второе место Подмосковье разделило с Нижегородской областью.

Регион сохраняет лидерские позиции уже долгие годы, входя в топ-3 с 2022-го.

«Хочу поздравить наших лидеров. И Москва, и Татарстан задают темп всем регионам. И тем, кто находится рядом, и тем, кто понимает, что инвестиции и экономика — всему голова. Всегда можно взять совет и обменяться какими-то практиками. Все наши команды работают сообща», — отметил губернатор.

Он добавил, что на инвестиционную привлекательность влияет внедрение умных проектов. Так, искусственный интеллект и цифровые платформы становятся для предпринимателей незаменимыми помощниками.