ИИ-проекты и цифровизация. Воробьев назвал факторы лидерства Подмосковья в рейтинге инвестпривлекательности
Андрей Воробьев: ИИ-проекты повысили инвестпривлекательность Подмосковья
Рейтинг состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив объявили на Петербургском международном экономическом форуме. Московская область сохранила позиции в топ-3, впервые заняв второе место, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Первое место в рейтинге заняли Москва и Республика Татарстан. Второе место Подмосковье разделило с Нижегородской областью.
Регион сохраняет лидерские позиции уже долгие годы, входя в топ-3 с 2022-го.
«Хочу поздравить наших лидеров. И Москва, и Татарстан задают темп всем регионам. И тем, кто находится рядом, и тем, кто понимает, что инвестиции и экономика — всему голова. Всегда можно взять совет и обменяться какими-то практиками. Все наши команды работают сообща», — отметил губернатор.
Он добавил, что на инвестиционную привлекательность влияет внедрение умных проектов. Так, искусственный интеллект и цифровые платформы становятся для предпринимателей незаменимыми помощниками.
«У нас работает Центр содействия строительству, выдает очень хорошие результаты. Мы считаем, что должны действовать проактивно», — сказал Воробьев.
В Подмосковье работает большое количество индустриальных парков и особых экономических зон, которые востребованы у инвесторов. Там можно быстро и удобно реализовать проект, получив готовую площадку.
«В Московской области 500 тысяч предпринимателей, малый и средний бизнес. На них во многом все держится. Всем непросто сейчас, но все большие молодцы», — заключил Воробьев.