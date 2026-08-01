ИИ-проект «Чистая территория» устранил более 550 тысяч нарушений в Подмосковье

В Московской области с помощью ИИ-проекта «Чистая территория» за три года удалось ликвидировать свыше 550 тысяч различных нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства государственного управления.

Проект стартовал 1 августа 2023 года. К системе подключено более 80 тысяч камер наружного наблюдения, которые следят за состоянием 8,1 тысячи дворов и 4 тысяч контейнерных площадок. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что благодаря «Чистой территории» количество жалоб на дворы сократилось на 18%, а на состояние контейнерных площадок — на 51%.

Искусственный интеллект ищет на улицах 16 типов нарушений: граффити, мусор, ямы, неработающие фонари и другие. В случае обнаружения проблемы система автоматически ставит задачу на их устранение ответственной организации, а затем проверяет, было ли нарушение ликвидировано.

Среди самых частых нарушений — мусор на контейнерной площадке (290,4 тысячи случаев), переполненные контейнеры для сбора ТКО и урны (по 57,6 тысячи случаев), мусор на территории (50,4 тысячи случаев) и несанкционированная реклама или граффити (42,9 тысячи случаев).

Подробнее о проекте и других ИИ-практиках Московской области можно узнать на портале [«Цифровой регион»](https://digital.mosreg.ru/).