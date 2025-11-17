ИИ-практики Подмосковья отметили на федеральном уровне

Подмосковье получило награду от Минцифры России «За значительный вклад в цифровое развитие региона и страны и высокие показатели рейтинга цифровой трансформации». Почетную грамоту вручил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, всего в Подмосковье реализуют 41 проект с применением искусственного интеллекта. До конца года их станет 53. Все лучшие практики публикуют на интернет-портале «Цифровой регион».

В Подмосковье также выдают гранты для высокотехнологичных IT-компаний. Кроме того, все значимые услуги перевели в электронный формат.

«Московская область стабильно держится в лидерах рейтинга цифровой трансформации. Работа ведется, в том числе в рамках реализации национального проекта „Экономика данных“», — отметили в ведомстве.