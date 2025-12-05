ИИ поможет выстроить маршруты для уборки снега в Подмосковье зимой

Подмосковье первым в России начнет зимнюю уборку с применением искусственного интеллекта в «Яндекс Векторе». Алгоритмы помогут специалистам составить план работ, распределить задания между сотрудниками и оптимизировать маршруты.

Всего в уборке снега задействуют более четырех мини-тракторов, самосвалов, погрузчиков и другой техники. К системе подключат более 10 тысяч исполнителей.

Сервис помогает коммунальным службам поддерживать в городе порядок. При помощи ИИ мастер смены разбивает территорию на участки и формирует маршруты. После этого он выбирает исполнителя, закрепляет за ним машину и составляет задание. Повышение точности выполнения работ помогает сокращать пробег техники и экономить топливо.

Тракторы и другие спецмашины должны очищать не только проезжую часть, но и тротуары, где обычный навигатор не может построить маршрут. С этим справляются технологии «Яндекс Вектора». При этом во время выполнения задания система отслеживает местоположение машин и корректирует путь.

Летом и осенью система работала в Подмосковье в пилотном режиме, ее использовали для построения маршрутов подметальных и поливальных машин. За этот период специалисты выполнили более 89 тысяч задач по уборке, их эффективность выросла на 20%.