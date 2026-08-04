ИИ помог вынести 863 штрафа за нарушения правил парковки в Подмосковье

В Подмосковье уже год работает система на базе искусственного интеллекта, которая помогает выявлять автомобили, систематически припаркованные в запрещенных местах вдоль дорог. За это время обнаружили более 1,4 тысячи таких случаев.

На штрафстоянки эвакуировали 862 автомобиля, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейросеть ежечасно анализирует изображения с камер системы «Безопасный регион» и фиксирует машины, находящиеся в неположенном месте более 30 минут. Если в одной точке выявляют не менее трех нарушений в сутки на протяжении двух дней, информация поступает в Центр управления регионом и затем передается специалистам для включения адреса в план эвакуации.

Использование искусственного интеллекта позволяет формировать единую базу мест с наиболее частыми нарушениями и эффективнее организовывать работу по эвакуации транспорта.

Подробнее об этой и других цифровых разработках Московской области можно узнать на портале «Цифровой регион», где также доступна возможность подать заявку на внедрение ИИ-решений.