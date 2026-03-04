ИИ помог выявить еще 1,3 тысячи случаев нелегальной торговли в Подмосковье

Искусственный интеллект помог выявить более 1,3 тысячи случаев нелегальной торговли с начала года. Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, нейросеть контролирует улицы через 5,8 тысячи камер системы «Безопасный регион».

ИИ следит за тем, чтобы на территориях не появлялись нелегальные торговые точки.

При выявлении нарушений система сохраняет видеокадр и автоматически ставит задачу на устранение. Точность определения незаконных ларьков составляет 93%.

«Благодаря внедрению ИИ-проекта обеспечивается предотвращение продажи некачественных товаров и равные условия для всех предпринимателей», — отметили в ведомстве.

Узнать больше обо всех ИИ-практиках региона можно на портале «Цифровой регион». Технологии внедряют в рамках национального проекта «Экономика данных».