ИИ помог выявить более 700 тысяч дефектов содержания территорий в Подмосковье

С начала года мобильный комплекс Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзора Московской области выявил и направил на устранение ответственным лицам более 700 тысяч замечаний. Искусственный интеллект зафиксировал несвоевременную уборку, вандальные надписи, мусорные свалки и неубранный снег.