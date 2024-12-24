ИИ помог выявить более 700 тысяч дефектов содержания территорий в Подмосковье

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала года мобильный комплекс Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзора Московской области выявил и направил на устранение ответственным лицам более 700 тысяч замечаний. Искусственный интеллект зафиксировал несвоевременную уборку, вандальные надписи, мусорные свалки и неубранный снег.

В результате этих замечаний вынесено около 2 100 административных постановлений на общую сумму 80 миллионов рублей.

В список городских округов с наибольшим количеством нарушений вошли Солнечногорск, Одинцовский, Балашиха, Красногорск и Ленинский.

Обработка нарушений проходит автоматически — в процессе движения искусственный интеллект определяет точные координаты проблемных участков, а соответствующие службы оперативно получают задания.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте