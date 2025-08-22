ИИ помог выявить более 260 случаев парковки на газонах в Подмосковье за 4 месяца

Четыре месяца назад искусственный интеллект начали использовать в Подмосковье для выявления парковки на газонах. За это время нейросеть помогла обнаружить 291 нарушение.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, искусственный интеллект следит за порядком в Подмосковье через 256 камер системы «Безопасный регион». Нейросеть определяет нарушения с точностью до 98%. Она фиксирует машины, припаркованные на газонах, распознает их номера и отправляет данные на проверку. Если нарушение подтверждают, то владелец машины получает штраф.

Узнать больше об использовании ИИ-практик в Подмосковье можно по ссылке.

Технологии искусственного интеллекта внедряют в регионе в рамках нацпроекта «Экономика данных».