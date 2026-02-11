ИИ помог выявить 58 нарушений стоянки грузовиков во дворах Подмосковья с ноября

С ноября 2025 года в Подмосковье заработал ИИ-проект, который позволяет выявлять грузовики, незаконно занимающие пространство по дворах. За это время зафиксировали 58 нарушений, вынесли 19 постановлений, а общая сумма штрафов составли 69 тысяч рублей.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, искусственный интеллект сканирует изображение с 508 камер системы «Безопасный регион». Нейросеть обрабатывает видеопоток и определяет большегрузы, время стоянки которых превышает 60 минут. ИИ распознает госномер автомобиля и передает данные в систему автоматизированного административного производства.

«Далее СААП отправляет запрос на установление владельца большегруза и передает весь пакет собранных данных ответственному сотруднику для проверки. По итогам проверки выносится постановление об административном правонарушении», — рассказали в министерстве.

Узнать больше об ИИ-проектах Подмосковья можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение искусственного интеллекта отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».