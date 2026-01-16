ИИ помог выявить 40 тысяч нарушений правил торговли в Подмосковье за год

Искусственный интеллект применяют в Подмосковье для выявления мест несанкционированной торговли. За год нейросеть помогли обнаружить более 40 тысяч нарушений.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, искусственным интеллектом оснащены более 6,5 тысячи камер системы «Безопасный регион». Нейросеть следит за порядком возле железнодорожных станций, торговых центров, магазинов, а также на парковках и во дворах.

«Нейросеть через камеры системы „Безопасный регион“ круглосуточно следит за тем, чтобы на улицах не появлялись нелегальные торговые точки. Если находит точки незаконной торговли, то ставит задачу на устранение нарушения», — пояснили в министерстве.

Искусственный интеллект помогает обеспечивать чистоту и порядок в Подмосковье, а также их безопасность.

