ИИ помог выявить 3,7 тысячи нарушений в школьном питании в Подмосковье с января

Искусственный интеллект проверил более 144 тысяч фотографий школьного питания в Подмосковье в этом году. Он помог выявить и устранить более 3,7 тысячи нарушений.

ИИ проверят завтраки, обеды и полдники в 1,4 тысячи школах Подмосковья на соответствие утвержденному меню. Нейросеть способна распознавать 114 блюд с точностью 95%. С начала года технология помогла устранить 3,7 тысячи нарушений.

В ведомстве напомнили, что сотрудники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и загружают снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Там его анализирует искусственный интеллект. При несоответствиях он оповещает об этом специалистов.

Внедрение технологии помогло на 25% снизить количество жалоб на школьное питание.

Узнать больше об умных практиках Подмосковье можно по ссылке.