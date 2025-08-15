ИИ помог выявить 300 случаев неправильной парковки в Подмосковье за месяц

Камеры с искусственным интеллектом помогли выявить более 300 случаев парковки у контейнерных площадок во дворах Подмосковья за месяц. Всего с начала работы проекта устройства зафиксировали более 4,3 тысячи нарушений.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, через камеры системы «Безопасный регион» нейросеть выявляет машины, припаркованные у мусорных площадок дольше 10 минут. Она фиксирует государственный номер автомобиля, после чего информацию направляют на проверку. Если нарушение подтверждают, то водитель получает штраф.
Благодаря внедрению этой практики количество случаев неправильной парковки сократилось на 40%.
Узнать больше о внедрении искусственного интеллекта в Подмосковье можно по ссылке.
