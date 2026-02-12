ИИ помог выявить 1,7 тысячи нарушений шокльного питания в Подмосковье с января

Фото: Столовая средней школы № 24 им. С. А. Красовского в п. Монино округа Щелково после капитального ремонта / Медиасток.рф

Искусственный интеллект помог выявить более 1,7 тысячи нарушений в школьном питании с начала 2026 года. С января нейросеть проверила свыше 66 тысяч фотографий.

Проект по контролю школьного питания при помощи ИИ запустили в Подмосковье в сентябре 2023 года. Нейросеть проверяет каждый прием пищи на соответствие утвержденному меню в 1,4 тысячи школах.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, сотрудники каждый день фотографируют подносы с едой и загружают снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект распознает 75 блюд и сравнивает с меню.

Всего за время действия проекта нейросеть помогла устранить три тысячи нарушений и сократил жалобы на 25%.

Изучить все ИИ-практики в Подмосковье можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий ИИ отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».