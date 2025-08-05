ИИ помог выявить 169 нарушений парковки на газонах в Подмосковье

Искусственный интеллект помогает выявлять припаркованные на газонах машины в Подмосковье. С начала работы проекта нейросеть определили 169 нарушений.

Нейросеть выявляет нарушения во дворах при помощи 256 камер системы «Безопасный регион». Она определяет припаркованные на газонах автомобили, распознает их номера и автоматически отправляет данные на проверку. Благодаря этому уже было вынесено 15 постановлений на общую сумму 15 тысяч рублей, рассказали в региональном Мингосуправления.

Узнать больше об использовании искусственного интеллекта в Подмосковье можно по ссылке. Технологии внедряют в рамках нацпроекта «Экономика данных».