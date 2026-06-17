ИИ помог выявить 1,4 тысячи случаев парковки в неположенных местах в Подмосковье

Искусственный интеллект в Подмосковье помогает выявлять парковку в запрещенных зонах вдоль дорог. Он уже обнаружил свыше 1,4 тысячи таких случаев, благодаря чему эвакуировали 862 машины.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, ИИ делает снимки с камер системы «Безопасный регион» каждый час. Если машина стоит в запрещенной зоне дольше 30 минут, то система фиксирует нарушение. После этого данные передаются в ЦУР, где их проверяют сотрудники профильного министерства, а затем — специалистам управления регионального административно‑транспортного контроля. Только после этого в работу вступают эвакуаторы.

«Внедрение ИИ-практики позволяет действовать не наугад, а максимально эффективно: эвакуаторы направляются именно туда, где они действительно необходимы. Кроме того, система собирает статистику и формирует единую базу „проблемных“ точек», — отметили в ведомстве.

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