ИИ помог устранить почти 40 тысяч случаев незаконной торговли в Подмосковье

Искусственный интеллект помогает выявлять случаи нелегальной торговли в Подмосковье. Технология уже помогла обнаружить почти 40 тысяч нарушений.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, искусственный интеллект следит за соблюдением правил торговли через 5,8 тысячи камер системы «Безопасный регион». При выявлении нарушения система фиксирует видеокадр и направляет данные профильным службам. При подтвереждении случая нелегальной торговли составляется протокол об административном нарушении.

Камеры с нейросетью работают возле ж/д станций, переходов, торговых центров, магазинов, автостоянок, площадей и дворов.

Узнать больше обо всех ИИ-практиках региона можно на портале «Цифровой регион». Технологии внедряют в рамках нацпроекта «Экономика данных».