ИИ помог устранить еще почти 6 тысяч случаев нелегальной торговли в Подмосковье

Искусственный интеллект помог выявить более 5,7 тысячи случаев незаконной торговли в Подмосковье за полгода. Нейросеть следила за территориями через камеры системы «Безопасный регион».

Как рассказали в областном Мингосуправления, искусственный интеллект следит за порядком на улицах через камеры. Более 6,5 тысячи устройств умеют выявлять незаконные торговые точки.

«Если находит нарушение, то фиксирует видеокадр и передает информацию ответственным службам. В случае подтверждения нарушения составляется протокол об административном нарушении», — пояснили в ведомстве.

Узнать больше об этой и других практиках использования нейросетей в Подмосковье можно по ссылке. Технологию внедряют в рамках нацпроекта «Экономика данных».