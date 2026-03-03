ИИ помог устранить 4 тысячи фактов мусора на автобусных остановках в Подмосковье

Фото: В Красноармейске после благоустройства открыт лесопарк "Банный лес" / Медиасток.рф

Искусственный интеллект помогает следить за порядком на автобусных остановках в Подмосковье. Через камеры нейросеть контролирует чистоту. С мая 2024 года ИИ выявил более четырех тысяч нарушений.

Искусственный интеллект уже помог устранить четыре тысячи фактов мусора на автобусных остановках, рассказали в региональном Мингосуправления. Нейросеть контролирует 628 локаций через камеры системы «Безопасный регион».

«Он в онлайн-режиме анализирует видеопоток и если замечает мусор или переполненную урну, то автоматически формирует задание на уборку, точно указывая место и проблему. Спустя время проверяет задачу на устранение нарушения», — пояснили в министерстве.

Всего к системе подключено 645 камер. Нейросеть распознает мусор с точностью 95%.

Узнать больше обо всех ИИ-практиках Подмосковья можно на портале «Цифровой регион».

Технологии внедряют в рамках национального проекта «Экономика данных».