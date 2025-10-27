ИИ помог устранить 2 тысячи нарушений питания в соцучреждениях Подмосковья

Искусственный интеллект помогает следить за качеством питания в социальных учреждениях Подмосковья. Он уже помог устранить более двух тысяч нарушений.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, ежедневно сотрудники учреждений фотографируют подносы с едой и загружают снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Нейросеть распознает 154 блюда с точностью 96% и моментально выявляет все несоответствия с утвержденным меню. Модераторы проверяют результаты и ставят задачу на устранение нарушения.

Искусственный интеллект уже помог сократить количество жалоб на 25%.

