ИИ помог устранить 2 тысячи нарушений чистоты на автобусных остановках Подмосковья

Искусственный интеллект помог выявить свыше 2,1 тысячи случаев разбросанного мусора на автобусных остановках в Подмосковье. Нейросеть отслеживает их состояние через 534 камеры системы «Безопасный регион».
Камеры выявляют мусор на 518 автобусных остановках, рассказали в Мингосуправления Подмосковья. В онлайн-режиме нейросеть анализирует записи, замечает переполненные урны или разбросанные отходы, формирует задание на уборку, указывая месту и проблему. После этого ИИ проверяет устранение нарушений.
Узнать больше обо всех практиках внедрения искусственного интеллекта в Подмосковье можно на портале «Цифровой регион».
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