ИИ помог распознать более 3,8 млн документов на «Госуслугах» Подмосковья с июня

Искусственный интеллект внедрили в 315 госуслуг. Он распознает прикрепленные к заявкам документы, в том числе справки о рождении, счет-фактуры, паспорт транспортного средства и другие. При выявлении ошибок он подсвечивает их для удобства пользователя.

Искусственный интеллект внедрили в госуслуги 22 региональных министерств. Из них 73 связаны с социальной сферой, 37 — в имущественными отношениями, 25 — с вопросами экологии.

«На региональном портале жителям и бизнесу Подмосковья доступно 434 услуги. Более 70 % из них уже оснащены ИИ‑помощником, который умеет распознавать свыше 740 типов документов. В их числе — справка о рождении, счет‑фактура, паспорт транспортного средства и решение суда», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Нейросеть одновременно может обрабатывать десятки и сотни заявок. Благодаря этому сроки регистрации заявок сократились до трех дней, а вынесение решения — до пяти.

Всего с начала лета ИИ проверил более 3,8 миллиона документов.