ИИ помог насчитать свыше 2 млн человек на культурных мероприятиях в Подмосковье

Искусственный интеллект обработал более 170 тысяч фотографий с 40 тысяч мероприятий в Подмосковье, подсчитав свыше двух миллионов участников. Технология позволяет организаторам вести статистику и эффективнее планировать работу культурных учреждений.

После анализа снимков программа формирует детализированные отчеты. Эти данные помогают организаторам оптимизировать работу культурных учреждений — увеличивать количество популярных событий и сокращать менее востребованные, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Узнать больше о внедрении технологий искусственного интеллекта в регионе можно на интернет-портале «Цифровой регион».