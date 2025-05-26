ИИ помог насчитать свыше 2 млн человек на культурных мероприятиях в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Искусственный интеллект обработал более 170 тысяч фотографий с 40 тысяч мероприятий в Подмосковье, подсчитав свыше двух миллионов участников. Технология позволяет организаторам вести статистику и эффективнее планировать работу культурных учреждений.

После анализа снимков программа формирует детализированные отчеты. Эти данные помогают организаторам оптимизировать работу культурных учреждений — увеличивать количество популярных событий и сокращать менее востребованные, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Узнать больше о внедрении технологий искусственного интеллекта в регионе можно на  интернет-портале «Цифровой регион».

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