ИИ помог на 40% сократить количество машин у мусорных баков в Подмосковье за год

Оснащенные искусственным интеллектов камеры видеонаблюдения выявляют парковку у контейнерных площадок в Подмосковье с 2024 года. За это время количество таких нарушений снизилось на 40%.

В первый год работы искусственный интеллект выявил более 3,5 тысячи случаев парковки на мусорных площадках и вынес более 450 постановлений об административных правонарушениях, рассказали в региональном Мингосуправления.

Нейросеть в круглосуточном режиме анализирует данные с камер видеонаблюдения. При обнаружении автомобиля, простоявшего в зоне вывоза мусора более 10 минут, система автоматически распознает государственный номер и формирует задание для проверки. После подтверждения нарушения автовладельцу выписывают штраф.

В Мингосуправлении Подмосковья отметили, что в местах применения штрафных мер количество случаев блокировки контейнерных площадок сократилось на 40%. В ближайшее время планируют внедрить автоматическое составление протоколов, что позволит оптимизировать работу инспекторов.

Подробнее о проекте можно узнать на интернет-портале «Цифровой регион».