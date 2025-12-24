ИИ подсчитал количество гостей на 859 мероприятиях в Домах культуры Подмосковья
Четыре месяца назад нейросеть начала подсчет гостей на мероприятиях в домах культуры Подмосковья. За этот период она обработала более шести тысяч кадров с 859 событий.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, ИИ ведет подсчет при помощи камер системы «Безопасный регион». Сначала организаторы вносят информацию о предстоящем мероприятии в систему, после чего нейросеть фиксирует заполняемость зала
«Полученные данные обрабатываются нейросетью, и результаты возвращаются в систему, которая составляет отчет. Такой подход позволяет оперативно выявлять мероприятия с высокой и низкой посещаемостью и корректировать афишу по реальной статистике», — пояснили в ведомстве.
К проекту уже подключили 116 камер в 50 домах культуры.
Узнать подробнее обо всех практиках применения искусственного интеллекта в Подмосковье можно на портале «Цифровой регион».
Внедрение технологий ИИ отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».