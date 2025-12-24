ИИ подсчитал количество гостей на 859 мероприятиях в Домах культуры Подмосковья

Фото: Концертный зал в Доме культуры на площади Пушкина в Орехово-Зуево – умном ДК / Медиасток.рф

Четыре месяца назад нейросеть начала подсчет гостей на мероприятиях в домах культуры Подмосковья. За этот период она обработала более шести тысяч кадров с 859 событий.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, ИИ ведет подсчет при помощи камер системы «Безопасный регион». Сначала организаторы вносят информацию о предстоящем мероприятии в систему, после чего нейросеть фиксирует заполняемость зала

«Полученные данные обрабатываются нейросетью, и результаты возвращаются в систему, которая составляет отчет. Такой подход позволяет оперативно выявлять мероприятия с высокой и низкой посещаемостью и корректировать афишу по реальной статистике», — пояснили в ведомстве.

К проекту уже подключили 116 камер в 50 домах культуры.

Узнать подробнее обо всех практиках применения искусственного интеллекта в Подмосковье можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение технологий ИИ отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».