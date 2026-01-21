ИИ насчитал более 1 млн посетителей культурных мероприятий в Подмосковье за год

Искусственный интеллект подсчитывает количество посетителей в парках и библиотеках Подмосковья. В прошлом году он проанализировал свыше 270 тысяч фотографий и насчитал более 1,1 миллиона гостей.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, искусственный интеллект анализировал снимки с мероприятий, подсчитывал гостей и формировал подробный отчет. Внедрение технологии позволило сэкономить до 10 тысяч часов рабочего временив год, а также скорректировать расписание событий в парках и библиотеках на основе полученных данных. В результате оптимизировали работу более тысячи площадок.

Узнать больше об ИИ-практиках в Подмосковье можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение искусственного интеллекта проводят в рамках нацпроекта «Экономика данных».