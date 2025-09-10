ИИ начнет проверять качество работ по вывозу мусора в Подмосковье

Водителей компании «ЭкоЛайф» обучат новым стандартам фотофиксации контейнеров в Подмосковье. Теперь качество вывоза отходов будет оценивать искусственный интеллект.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, встреча с водителями прошла в Сергиевом Посаде на минувшей неделе. Им рассказали в нововведениях в программном обеспечении, изменениях в правилах фотофиксации и напомнили о важности соблюдения ПДД.

Сотрудникам также рассказали о скором завершении подготовки новой ремонтной зоны.

Все мероприятия направлены на оптимизацию работы службы и повышение комфорта жителей.

«Внедрение искусственного интеллекта — это шаг к новому уровню контроля качества работы. Внутренние процессы в „ЭкоЛайф“ постоянно меняются и совершенствуются. Регулярное обучение работе с программным обеспечением — важная часть подготовки наших водителей» — отметил руководитель «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов.