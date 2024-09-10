ИИ начнет проверять документы на субсидии для бизнеса в Подмосковье

Новый проект автоматизированного анализа документов, основанный на искусственном интеллекте, поможет упростить процесс получения поддержки в Подмосковье. Ожидается, что пилотный запуск системы состоится в октябре этого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Система сократит время проверки заявки до часа и исключит необходимость доработок со стороны заявителя. Специалисты Мининвеста ежегодно обрабатывают свыше 33 тысяч документов на субсидии, и этот инструмент станет важным помощником как для бизнеса, так и для ведомства.

«Сейчас при подаче документов, например, на получение субсидии, в среднем заявителю приходится вносить порядка шести доработок. При этом, если говорить о работе со стороны Мининвеста, то у ответственного сотрудника в среднем уходит на проверку одной такой заявки до шести часов», — пояснила Зиновьева.

По ее словам, в будущем планируется расширить использование ИИ на все услуги Мининвеста и создать помощника для проверки документов на этапе их загрузки в систему.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».