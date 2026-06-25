ИИ-модель для борьбы с детской гипертонией разработали в МФТИ

Модель машинного обучения для детей с повышенным кровяным давлением разработали в МФТИ. Она работает на основе искусственного интеллекта и прогнозирует эффективность антигипертензивной терапии для конкретного пациента, рассказали в подмосковном Мининвесте.

Руководитель проекта — врач с девятилетним стажем, три года из которых — в детской кардиологии, Анастасия Адамсон. Она отметила, что одна из сложностей в педиатрии — многовариантность норм. Так, у детей существует 238 вариантов допустимого систолического давления в зависимости от возраста, роста и пола.

Часто врачи вынуждены подбирать лечение почти наугад. В рекомендуемой группе есть пять препаратов, из которых можно выбрать любой, а первые результаты будут видны лишь через три месяца. Все это время у ребенка растет риск осложнений.

Анастасия Адамсон отметила, что сейчас наблюдается рост заболеваемости гипертензией у детей, а возраст пациентов снижается.

«Для разработки своей ML-модели я собирала данные вручную — всего изучила 272 пациента, выделила по 90 признаков на каждого, а также внесла данные врачебного контроля, который проводился через три-шесть месяцев. Все реальное, без пропусков и синтетических допущений, поэтому получившийся результат особенно ценен», — рассказала она.

Новая модель предсказывает, какой препарат с большей вероятностью подойдет конкретному пациенту. Система учитывает 154 клинико-инструментальных признака, включая анамнез и жалобы.

Сейчас модель работает с монотерапией и не учитывает дозировки. К концу года проект расширит выборку до 500 пациентов, в него внедрят суточный мониторинг артериального давления для более точной оценки ответа на терапию.

Модель позволит врачам быстрее подбирать эффективное лечение и сократить риск развития осложнений у детей с артериальной гипертензией.

«Долгопрудный и МФТИ сегодня являются одним из ключевых центров разработок и инноваций не только в Подмосковье, но и в масштабах всей страны. Только в этом году здесь представили новый экспресс-тест для диагностики инфаркта, который значительно быстрее существующих аналогов определяет диагноз; предложили новое маскирующее антирадарное покрытие для техники; разработали ИИ-модель для моделирования процессов нефтедобычи», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.