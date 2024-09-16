Фестиваль бокса и кикбоксинга пройдет в Раменском 22 сентября

Около 400 спортсменов из России и Республики Беларусь выступят на фестивале бокса и кикбоксинга в Раменском. Соревнования пройдут 22 сентября в спорткомплексе «Борисоглебский».

Накануне фестиваля президент Федерации бокса и кикбоксинга Раменского городского округа Юрий Ермаков провел заседание оргкомитета. Он проверил готовность к состязаниям, которые пройдут в муниципалитете во второй раз. Гостей и участников фестиваля ждут зрелищные поединки по кикбоксингу и боксы, выступления творческих коллективов и торжественное открытие. Для всех зрителей вход свободный.

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