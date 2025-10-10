ИИ для ускорения выдачи субсидий аграриям внедрили в Подмосковье

В рамках круглого стола «Государственная поддержка отраслей АПК: изменения на 2026 год, степень влияния на финансовый результат» глава ведомства отметил, что на поддержку сельскохозяйственного производства в Подмосковье в прошлом году выделили 5,5 миллиарда рублей, а в этом году — 5,7 миллиарда.

«Для аграриев предусмотрено 36 субсидий по различным направлениям деятельности. Что касается сельхозтехники, мы предлагаем поддержку из регионального бюджета от 20% до 50% возмещения затрат на ее покупку. Пилотным проектом в 2024 году у нас стала субсидия на приобретение сельхозтехники и оборудования по договорам лизинга», — отметил Сергей Двойных.

По его словам, средства направляют непосредственно в компанию «Росагролизинг», что позволяет ускорить поставки.

«В 2024 году по этой программе было доведено 10,5 миллиона рублей, в 2025 году — 12,6 миллиона», — уточнил министр.

На поддержку растениеводства в Подмосковье в минувшем году выделили 435,7 миллиона рублей, а в текущем году сумма выросла до 555,1 миллиона

Что касается животноводства, то на развитие отрасли в 2025 году направили 421,8 миллиона рублей.

Особое внимание на сессии уделили использованию нейросетей в процессе предоставления субсидий.

«В Подмосковье мы обучили ИИ рассматривать документы и сопоставлять поля по 60 атрибутам: в договорах поставки, счетах на оплату, выписках из банка, платежных поручениях и других документах. Благодаря этому время рассмотрения заявок сократилось с восьми часов до 15 минут, а точность автоматической проверки документов достигла 89%», — заявил Сергей Двойных.

Подмосковье также принимает участие в федеральном эксперименте по сокращению объема отчетности и предлагает интеграцию с системой «Электронный бюджет», что должно снизить административную нагрузку на аграриев.