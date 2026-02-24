ИИ для помощи врачам в назначении препаратов внедрили в Подмосковье

Новый инстурмент на основе искусственного интеллекта запустили в медучреждениях Подмосковья. Он направлен на повышение безопасности и эффективности лекарственной терапии. Модуль поддержки принятия врачебных решений помогает медикам назначать препараты.

Система автоматически проверяет назначения по 15 ключевым параметрам в момент создания рецепта. Она анализирует потенциальные риски, в том числе взаимодействие препаратов, их совместимость с возрастом и полом, предупреждает о возможных рисках.

«Внедрение таких систем — это шаг к медицине будущего, где технологии служат не заменой, а дополнением к знаниям и опыту врача. Важно, что модуль является исключительно помощником врача, решение о назначении препарата остается за специалистом. Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность и эффективность лечения для каждого жителя Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Модуль работает и на очных приемах, и на телемедицинских консультациях.

Записаться на прием жители могут через «Госуслуги», чат-боты в МАХ и Telegram, по телефону 122 и инфомат в поликлинике.