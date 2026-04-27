ИИ-ассистент помог врачам поставить свыше 175 тысяч диагнозов в Подмосковье

В медицинских учреждениях Подмосковья в феврале в пилотном режиме запустили ассистент для диагностики AIDA. Созданный на базе искусственного интеллекта сервис направлен на поддержку врачей первичного звена.

Цифровой помощник способен проанализировать данные электронной медицинской карты и помочь специалисту поставить диагноз.

«Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения региона. Ассистент AIDA анализирует жалобы пациента, его анамнез, результаты диагностики и формирует предположение и наличии одного из 95 социально значимых диагнозов. Важно понимать, что ИИ-сервис не заменяет врача, а помогает ему в работе и служит „вторым мнением“. Итоговое решение всегда остается за медицинским специалистом», — напомнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сервис с момента запуска помог поставить свыше 175 тысяч диагнозов.

Когда медицинский специалист выносит финальный вердикт, система параллельно формирует свой вывод. Если их мнения совпадают, сервис подтверждает решение врача. В противном случае ассистент выдает альтернативный вариант.