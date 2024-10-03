Игры, конкурсы и мастер-классы проведут в парках Ногинска в выходные

В парках Богородского округа организаторы подготовили праздничные развлекательные мероприятия. В пятницу и в выходные там пройдут игры, конкурсы и мастер-классы для детей и взрослых.

Так, 4 октября в 11:00 всех желающих приглашают на тренировку по скандинавской ходьбе в Глуховский парк. Бесплатную программу представит школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 для детей и взрослых в 17:30 в Центральном парке.

Увлекательное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!» организуют в субботу. Программа стартует в Центральном парке с легко-атлетического забега «5 верст». В течение всего дня горожане и гости округа смогу поучаствовать в играх, конкурсах и мастер-классах.

В воскресенье в 12:00 в Центральном парке, в парках «Липовая аллея» и в «Роща» начнутся игровые и познавательные программы, а также творческие мастер-классы. Подобные мероприятия ждут и гостей Глуховского парка.

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