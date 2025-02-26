Игры и мастер-классы в честь Масленицы пройдут в Химках 27 февраля

Жителей Химок приглашают на праздник «Душа моя, Масленица», который проведут в выставочном комплексе «Артишок» 27 февраля. Программа включает: концерт, народные игры и творческие мастер-классы.

Артисты детского фольклорного ансамбля «Зарянка» выступят с народными песнями и танцами. Помимо этого, в программе тематические игры, мастер-классы и хоровод. Гостей мероприятия угостят традиционным масленичным лакомством: блинами с медом и вареньем.

Праздничную программу проведут уже в этот четверг 27 февраля в 18:00 по адресу: Ленинский проспект, дом № 2А.

Отметим, что во время масленичной недели в Химках организуют десятки увлекательных и познавательных мероприятий: народные гуляния, ярмарки с угощениями и другие развлечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.