Игры и мастер-классы со Снегурочкой проведут в парках Солнечногорска

С 10 по 14 декабря в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» Солнечногорска проведут разнообразные мероприятия для детей и взрослых. Мероприятия проведут в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» бесплатно.

В мастерской Снегурочки ребята смогут принять участие в игровой программе, а в резиденции Деда Мороза для них организуют творческие мастер-классы «Зимние узоры» и «Время чудес», а также предложат настольные игры для разных возрастных категорий. Активным жителям предложат начать субботу с утренней зарядки на свежем воздухе и поучаствовать в еженедельном забеге «5 верст». По окончании недели гостей ожидают спортивные тренировки и занятия по скандинавской ходьбе.

«Парки приглашают всех горожан выйти на свежий воздух, насладиться прогулками, заняться творчеством или просто провести время в кругу друзей и близких. Приходите за новыми впечатлениями и яркими эмоциями!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание мероприятий и свежие новости будут доступны на афишах в парках, в официальном телеграм-канале и на сайте.