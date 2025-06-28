Игры и мастер-классы провели во дворе на улице Ворошилова в Серпухове

В Серпухове на улице Ворошилова, 136 состоялся очередной игровой турнир и мастер-класс под открытым небом в рамках летней серии проекта «А у нас во дворе — Здоровое Отечество!». Его организовало Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Мероприятие собрало не только жителей двора, но и соседних домов: многие наблюдали за активностями из окон, а затем с удовольствием присоединились к зарядке и играм на свежем воздухе.

Руководитель патриотических проектов движения Сергей Ситников отметил, что проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и патриотического воспитания через доступные спортивные активности. Он подчеркнул, что видеть объединение людей разных возрастов во дворах — лучшая оценка работы движения.

Куратор проекта Андрей Кобыленко добавил, что проведение турниров и мастер-классов во дворах создает атмосферу дружбы и взаимной поддержки. Он пригласил жителей обращаться за организацией подобных мероприятий в их дворах.

Желающие пригласить «Здоровое Отечество» к себе могут связаться с кураторами по телефонам: +7 (916) 406-81-53 (Андрей Кобыленко) и +7 (953) 507-03-71 (Сергей Ситников).

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