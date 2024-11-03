Игры и мастер-классы проведут ко Дню народного единства в Химках

Праздничная программа «Россия. Родина. Единство» пройдет 4 ноября в День народного единства в городском округе Химки. Для горожан подготовили мастер-классы, концерты и музыкальные игры.

Жители и гости Химок посетят праздничные фестивали, творческие мастер-классы и народные игры. Зрители увидят барабанное шоу, флаговый флешмоб «Моя Россия», концерт с выступлениями профессиональных артистов и многое другое.

Посетители парка имени Толстого станут участниками музыкальной игры «Народные мелодии», сыграют в традиционные игры разных народов, разгадают большой кроссворд. На центральной сцене пройдет фестиваль национальных культур и концерт, на котором свои номера покажут профессиональные артисты.

Гости праздничного мероприятия увидят выставку фотографий с достопримечательностями и красивыми локациями города под названием «Химки: прошлое, настоящее, будущее». Также посетителям представят арт-объект «Древо желаний». Там же для любителей рисования проведут занятие по росписи. Мероприятия пройдут с 12:00 до 15:00.

Для гостей парка «Дубки» с 12:00 до 14:00 также организуют праздничную программу. Посетители поучаствуют в творческих мастер-классах и народных играх.

В парках откроют ярмарку изделий ручной работы. Все желающие смогут приобрести авторские сувениры на память.

Отметим, праздничные концерты с участием известных артистов, творческие и спортивные мероприятия организуют в Химках при поддержке главы муниципалитета Дмитрия Волошина. Отдельное внимание уделяют семейным и государственным праздникам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».