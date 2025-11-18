Игры и мастер-классы пройдут в парке «Ривьера» в Можайске на этой неделе

Яркую и разнообразную программу подготовили в парке «Ривьера» для жителей и гостей округа на этой неделе. Так, 19 ноября, ее откроет волшебная игровая программа «Время осенних чудес» для детей в 14:00, а затем в 14:30 пройдет творческий мастер-класс «Фантазия творчества». Оба мероприятия пройдут в верхней части парка в творческой мастерской.

В четверг, 20 ноября, в 19:00 всех желающих ждут в «Школу мастерства» на платный мастер-класс по росписи гипсовых фигурок. Это забавный гном в шапочке-елочке, который может стать отличным подарком на новогодние праздники.

Суббота, 22 ноября, начнется с бодрящей «Ритм зарядки» на центральной площади в 12:00, затем в 12:25 для детей подготовлена программа «Игры нашего двора», а в 12:55 — мастер-класс «Искусство творчества».