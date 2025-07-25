Игры и мастер-классы пройдут в парках Воскресенска на следующей неделе

С 28 июля по 3 августа 2025 года для жителей и гостей округа в парках Воскресенска пройдут развлекательные мероприятия. Детей и взрослых приглашают принять участие в творческих мастер-классах, спортивных играх, интерактивных программах.

В парке усадьбы Кривякино для юных жителей Воскресенска старше шести лет организуют игры в шашки. В павильоне возле фонтана пройдут творческие мастерские. А все желающие смогут посетить выездной читальный зал, который разместят на фонтанной площади.

На шахматной площадке гости парка испытают свои силы в современном мечевом бое. Занятия по рубке шашкой пройдут вблизи лабиринта.

Записаться на экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», а также интерактивные программы для детей страше шести лет: «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие активности можно по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии, мастер-классы доступны по ссылке.

Во вторник, 29 июля, в парке «Москворецкий» детей ждут на познавательную программу. А в среду юные гости парка посетят мероприятие «Веселая зарядка» и спортивные игры.

Любители активного образа жизни и участники клуба «Активное долголетие» в четверг смогут побывать на вечере «Ретро-танцы» и попрактиковаться в скандинавской ходьбе.