Игры и мастер-классы пройдут в парках Лосино-Петровского на этой неделе

Парки городского округа Лосино-Петровский подготовили для жителей на этой неделе насыщенную развлекательную программу. Горожан приглашают на мастер-классы, игровые программы, спортивные тренировки и другие активности.

Так, 23 июня в 11:00 в Лосино-Петровском парке пройдет анимационная программа, а в 11:30 и в 12:00 гости примут участие в спортивно-игровой программе и интеллектуальной игре.

Во вторник в 16:30 в Свердловской парке для самых маленьких подготовили игровую программу, в 17:00 все желающие поучаствуют в спортивно-игровой программе. Любителей искусства в 17:30 ждут на мастер-классе по рисунку. В этот же день в Лосино-Петровском парке в 11:00 также пройдет художественное занятие, а в 11:30 — игровая программа.

В Свердловском парке 25 июня в 18:30 гостей ждут на творческом мастер-классе. А в Лосино-Петровском в среду в 10:15 любители спорта соберутся на занятии по скандинавской ходьбе.

В пятницу, 27 июня, в 18:30 в Свердловском парке состоится анимационная программа. Она пройдет и в субботу в 11:00. В 12:00 жители смогут поиграть в шахматы, а в 19:00 пройдет тренировка по зумбе. Также 28 июня в Свердловском парке запланировали мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк». Для гостей подготовили спортивные активности, квест, гала-концерт и зажигательное выступление кавер-группы «Московские каникулы».

Лосино-Петроский парк ждет жителей в воскресенье, 29 июня, на II Открытый фестиваль «Душе не хочется покоя» в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». К мероприятию приглашают присоединиться гостей старшего поколения.

Вход на мероприятия для всех участников свободный. Возрастное ограничение: 0+.