Игры и мастер-классы пройдут в парках Королева на этой неделе

Для жителей городского округа Королев сотрудники Центральной библиотечной системы организовали в парках бесплатные развлекательные мероприятия. Гостей ждут мастер-классы, лекции, игры и многое другое.

Все желающие посетят танцевальные занятия, которые пройдут в Центральном городском парке на ротонде. Для жителей и гостей Королева организуют мастер-классы по сальсе и бачате под руководством профессиональных тренеров Академии танцев «Амори про».

На ротонде «Территория космоса» в среду, пятницу и воскресенье с 18:00 до 19:00 состоятся концерты Королевского духового оркестра. А по выходным в павильоне «ПРОзнания» пройдут занятия по астрономии от проекта «Шаг в космос», мастер-классы по программированию от школы KIBERone и инженерии от «Эры инженеров».

Жители и гости Королева отлично проведут время с близкими на семейном квесте «Загадки нашего парка». Он пройдет в ближайшее воскресенье в Центральном городском парке.

В парке «Костино» для детей подготовили познавательно-игровые программы от клуба «Солнышко». Там также пройдут мастер-классы по рисованию в «Парке юных художников». Помимо этого, ребят ждет творческая развлекательная программа «Картинки из парка». Также каждый желающий может посетить мастер-классы по бачате от студии танцев КА24.

Напомним, что в парках Королева для жителей всех возрастов проходят занятия по настольному теннису и пиклболу.

Возрастное ограничение: 0+