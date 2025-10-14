Игры и мастер-классы пройдут в парках Дмитровского округа 18 и 19 октября

Основные события развернутся в парке имени Ивана Лямина в Яхроме. Праздник «Азбука спорта» пройдет в субботу, 18 октября, с 11:00 до 13:00. Для гостей подготовили фотозону «Юный чемпион», акцию «Для разрядки — на зарядку», захватывающие семейные эстафеты. На мастер-классе «Секреты чемпионов» опытные наставники обучат всех желающих основам игры в волейбол.

«Приглашаю всех на „Азбуку спорта“ — это прекрасная возможность для семейного отдыха и первого шага к регулярным занятиям физкультурой. Такие мероприятия не только укрепляют здоровье, но и дарят массу положительных эмоций, объединяя детей и родителей», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Помимо этого, в субботу в 10:00 в парке имени Ивана Лямина в Яхроме пройдет спортивная разминка, а в 10:30 состоится эстафета.

Парк «Сосновый бор» в Дмитрове приглашает гостей на развлекательную программу «Веселая осень» и мастер-класс «Краски осени», которые начнутся в 16:00. А в 17:00 пройдет еще одно творческое занятие «Сделано в парке».

В воскресенье, 19 октября, в 16:00 все желающие посетят развлекательную программу для семей с детьми «Покров день — платок надень» с играми, конкурсами и веселыми состязаниями. Для самых маленьких жителей округа организаторы подготовили мастер-класс «Расписные платочки на Покров». А в 17:00 здесь состоится творческое занятие «Сделано в парке».

Вход свободный. Возрастные ограничения: 0+