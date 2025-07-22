Игры и мастер-классы продут в парках Лосино-Петровского на этой неделе

На этой неделе в парках городского округа Лосино-Петровский для жителей подготовлена насыщенная программа спортивных, развлекательных и творческих событий. Так, 25 июля в Свердловском парке гостей ждут: в 18:30 — игровая программа, в 19:00 — мастер-класс по изобразительному искусству, а в 19:30 — урок бачаты.

В Лосино-Петровском парке 25 июля начнутся мероприятия в 17:00 с игровой программы, затем в 17:30 пройдет мастер-класс по спортивно-бальным танцам, а в 18:00 — настольные игры.

26 июля в Лосино-Петровском парке в полдень стартует анимационная программа, за ней последует мастер-класс по спортивно-бальным танцам в 12:30 и настольные игры в 13:00.