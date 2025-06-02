Игры и мастер-классы для детей прошли на Бородинском поле в Можайском округе

Сотрудники Бородинского музея-заповедника в Можайском округе организовали в День защиты детей интерактивные мероприятия. Ребята присоединились к игре в «Бородинские городки», поучаствовали в интерактивной программе «Защитник отечества» и побывали на мастер-классе по рисованию.

Юные гости исторического мероприятия подержали в руках оружие времен двух Отечественных войн и примерили копии мундиров 1812 года. Все желающие смогли сделать фотографии на память.

Отметим, что в День защиты детей в Доме-музее художника Сергея Герасимова в Можайске юным жителям округа рассказали о жизни и творчестве выдающегося земляка. Ребята познакомились с полотнами знаменитого живописца, а также с предметами быта, которые окружали его на протяжении жизни. Также для посетителей музея провели творческий мастер-класс.