Игры и концерты пройдут в День Государственного флага России в Дмитрове

Жителей и гостей Дмитровского муниципального округа приглашают на праздник, посвященный Дню Государственного флага России. В парке «Сосновый Бор» в Дмитрове и в парке имени Ивана Лямина в Яхроме 22 августа пройдут концерты, викторины, игры и многое другое.

Все желающие присоединятся также к занятию по зумбе с Егором Ковалевым. Для любителей творчества проведут мастер-классы. Взрослые и дети поучаствуют в флешмобе и получат в подарок ленточки триколор.

«День Государственного флага — это праздник, который объединяет всех нас, напоминая о силе, традициях и гордости за Россию. Приглашаю всех, кто готов разделить этот праздник, кто гордится своей страной и хочет провести день в атмосфере добра, творчества и патриотизма!» — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Вход на мероприятия свободный. Возрастные ограничения: 0+