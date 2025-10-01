Игры и эстафеты ко Дню воссоединения новых регионов с Россией прошли в Подольске

В городском округе Подольск для детей из Курской области, Донецкой и Луганской народных республик провели интерактивную программу в честь Дня воссоединения четырех новых регионов с Россией. В программе приняли участие более 20 ребят, проживающих в пункте временного размещения эвакуированных граждан на территории детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта».

В программу включили веселые эстафеты, развивающие игры, несколько мастер-классов. Ребята сделали своими руками флаг Российской Федерации и декоративных рыбок. Специалисты Молодежного центра «Территория будущего» и Сельского дома культуры «Романцево» провели для собравшихся интерактив.

«Было весело! Люблю эстафеты. На мастер-классе сделала красивую рыбку, которой можно загадывать разные желания. Загадала себе сюрприз и чтобы не было войны», — поделилась пятиклассница София Щось.

Напомним, что День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей с Россией отмечают 30 сентября.